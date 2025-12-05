خطيب جمعة طهران: سيُهزم العدو مرة أخرى إذا استمر في تصرفاته الجنونية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال آية الله السيد احمد خاتمي خلال خطبة الجمعة اليوم : عبر قائد الثورة الإسلامية عن 14 نقطة جوهرية حول نظرة الإسلام للمرأة خلال استقباله جمع من النساء الإيرانيات؛ وأكد قائد الثورة الإسلامية: لم يسبق لإيران أن حظيت بهذا العدد من النساء المثقفات والمتعلمات وصاحبات الرأي كما هو الحال اليوم، وهذا يدل على مدى تقدير النظام للمرأة. وتتمتع المرأة بالاستقلالية والهوية وإمكانية التقدم في الإسلام، لكن النظرة الغربية تقوم على التبعية وذوبان هوية المرأة في الرجل. في الغرب، نشهد عدم احترام لشرف وكرامة المرأة، هناك، تُعتبر المرأة أداة مادية ووسيلة لمتعة الرجل.

وقال آية الله خاتمي إن قائد الثورة اإسلامية أكد لوسائل الإعلام أنه فيما يتعلق بالمكانة الرفيعة للمرأة يجب اتباع المنظور الإسلامي والنظرة الإسلامية، وليس المنظور الغربي.

الشعب الإيراني لقد انتصر على أميركا والكيان الصهيوني

وأشار خطيب جمعة طهران إلى كلام قائد الثورة الإسلامية في رسالته المتلفزة إلى الشعب الإيراني، وقال: أكد قائد الثورة الإسلامية في جانب آخر من تصريحاته الحكيمة أنه بعد حرب الـ12 يوما بدأ تشغيل مصنع التشويه للعدو، وكان ترامب الواهم ونتنياهو الكاذب يريدان إظهار إيران على أنها مهزومة في هذه الحرب، لكن الشعب الإيراني هزم أميركا والكيان الصهيوني في حرب الـ12 يوما. إذا استمر العدو في تصرفاته الجنونية، فسيُهزم مرة أخرى

ولفت خطيب جمعة طهران إلى انهيار دفاعات الكيان الصهيوني في الحرب التي استمرت 12 يوما ضد ايران وأكد: "لقد هُزم العدو في حرب الـ 12 يوما، وإذا عاد إلى الجنون فسيهزم مرة أخرى."

وأشار آية الله خاتمي إلى جانب آخر من تصريحات قائد الثورة الإسلامية وقال: "يحاول العدو وراء نشر إشاعة مفادها أن الحكومة الإيرانية أرسلت رسالة إلى أميركا عبر وسيط (عبر بعض الدول)، لكن ليعلموا أننا لا نرسل رسائل إلي الأميركيين الذين يخونون أصدقاءهم أيضا ولا نتفاوض معهم.

لن نتفاوض حتى تصحح أميركا سلوكها

وقال آية الله خاتمي" نقول للمتعطشين للمفاوضات: لن نتفاوض حتى تُصحّح أميركا سلوكها وتُغيّره وأضاف يريد ترامب المتغطرس والواهم أن يعلن العالم أننا أوصلنا إيران إلى طاولة المفاوضات، لكننا نقول له إن أسلافك، من كارتر فصاعدًا، دفنوا هذه الأمنية، وأنتَ بالتأكيد ستحمل هذه الأمنية معك إلى القبر. لطالما كان شعار هذه الشعب الثوري: "سنُقاتل، سنموت، لن نقبل بالذل".

........

انتهى/ 278

