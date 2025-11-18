عراقجي: ايران تقف بقوة أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاءت هذه التصريحات في منشور لوزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، عبر صفحته على إنستغرام، توضيحا لرسالة المؤتمر الدولي تحت عنوان یحمل عنوان "القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع" والذي عقد يوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بطهران.

وفي هذا المنشور، كتب عراقجي: "استضاف مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية المؤتمر الدولي "القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع"، يوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بحضور باحثين ومفكّرين وشخصيات دولية بارزة، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية. "

وأضاف: "في حفل افتتاح هذا المؤتمر، شرحتُ بالتفصيل الأبعاد القانونية للجرائم التي ارتكبتها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الحرب المفروضة مؤخّرا ضد الشعب الإيراني. "

وتابع :"القانون الدولي، رغم أنه يتعرض لهجمات غير أخلاقية، ما زال حيا بشرط أن يدافع عنه الجميع ولا يسمحوا للهيمنة والبلطجة وللمنطق الأحادي الجانب أن يحوّلا القانون الى مسلخ. "

وأكد عراقجي قائلا: "لقد أثبتنا في طهران أن صوت الدفاع عن الحق والعدالة لن يُخمد أبدا. لم يكن هذا المؤتمر مجرّد تجمّع أكاديمي، بل كان رسالة واضحة للعالم مفادها أن إيران تقف بقوة وريادة في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل. "

