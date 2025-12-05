آية الله جوادي الآملي يشرح معيار اختيار الصديق بناء على وصية الإمام علي (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في درس أخلاقي ألقاه المرجع الديني آية الله جوادي الآملي بتاريخ 30 نوفمبر 2017م (9 آذر 1396 هـ.ش)، استشهد سماحته بما ورد في كتاب لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى الحارث الهمداني، ليُقدّم منهجاً دقيقاً في اختيار الرفقاء، مفرّقاً بين مستويات العلاقات الاجتماعية.

واستند سماحته في كلمته إلى قول الإمام علي (عليه السلام): «وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ»، داعياً طالبَ العلم - حوزوياً كان أو جامعياً – إلى انتقاء رفيق حكيم، ذي موهبةٍ جيدة وفهمٍ سليم وإدراكٍ دقيق.

وأوضح أنّ العلاقة الوديّة العامة بين المسلمين أمرٌ محمود لا غبار عليه. لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ معيار اختيار الرفيق الخاص يختلف تماماً، قائلاً: «عندما تختار رفيقاً، يجب أن يكون موهوباً». كما حذّر من مصادقة ضعيف الرأي الذي يفتقر إلى الذكاء الجيد والفهم الصائب، أو من لا يعمل عملًا صالحًا.

واختتم آية الله جوادي الآملي كلمته بالتأكيد على الحكمة العملية التي انتهى إليها بيان الإمام (عليه السلام)، وهي «فإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ»، مما يجعله يُعيد التأكيد على أنّ اختيار الصديق مسألة في غاية الأهمية.

........

انتهى/ 278