عراقجي: لن نرضخ لاي اتفاق لتصفير نسبة تخصيب اليورانيوم ونعتبره خيانة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كتب وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي على قناته في التلغرام اليوم الاربعاء: "نحن لا نقبل بتاتاً فكرة التخصيب بنسبة صفر، لأن هذا الشأن أصبح بمثابة كرامة وشموخ وطني، وقد دفعنا من أجله تكاليف مادية ومعنوية باهظة، وقدمنا من أجل الحفاظ عليه العديد من شهداء البرنامج النووي. نحن نعتبر أي اتفاق لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى الصفر خيانة، ولن نرضخ لهذا المطلب".

كما أكد الوزير عراقجي: "في تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتعامل بشأن المنشآت النووية التي تم قصفها، ونحن نتعاون فقط فيما يتعلق بالمنشآت التي لم يتم قصفها، وذلك في إطار قوانين الوكالة الدولية".

........

انتهى/ 278

