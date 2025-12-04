آية الله مكارم الشيرازي: ضرورة الحضور الدائم الخطيب في الأماكن المقدسة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي، خلال استقباله متوليي العتبات والمشاهد المقدسة في إيران، بأنها "رأسمال مادي ومعنوي" للمجتمع، مؤكدًا على ضرورة تعزيز برامجها الثقافية.

وأشار سماحته إلى الدور المعنوي لهذه الأماكن قائلًا: "إنّ عددًا كبيرًا من الناس يتوبون فيها، ويتعرفون على معارف أهل البيت (عليهم السلام)، مما يدلّ على تأثيرها العميق".

وأضاف: "يجب أن لا يمرّ يوم دون وجود خطيب في هذه الأماكن، فهي مراكز ثقافية مؤثرة للعامة وملاجئ لمن يعانون من مشاكل معنوية، كما تمهّد الطريق لخلق أوقاف ومشاركة المحسنين وتقديم مساعدات واسعة للمحتاجين".

ولفت إلى أن الحضور الواسع للزائرين له آثار كبيرة، مُبَيَّنًا أنّ مِن بين هذه الآثار دورَه البارز في تعريف مكانة المذهب الشيعي خارج الحدود.

كما وصف مكتبات العتبات والمشاهد المقدسة، كالعتبة الرضوية والعتبة المعصومية ومسجد جمكران ومقام السيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام)، بأنها "مبلّغات ثقافية كبيرة"، مؤكدًا أن الاستخدام الصحيح لهذه الإمكانات يقع على عاتق القائمين عليها.

ودعا إلى إعلام واسع النطاق عن إحصائيات الزائرين وبرامج العتبات، قائلاً في هذا السياق: "يجب إعلام الناس بما يجري في العتبات، فهذا الإعلام الواسع أداة دعائية مهمة في حد ذاته".

كما أكّد على ضرورة التفاعل الوثيق بين هذه الأماكن المقدسة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيرًا إلى أنّ بثّ برامجها وإمكانياتها يؤدي إلى معرفة أكبر وتعزيز ثقافة الزيارة.

وفي ختام حديثه وصف الخدمة في هذه العتبات بأنها "عبادة مستمرة"، داعيًا للتوفيق للمتولين عليها.

