عراقجي يردّ على تصريحات غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، على هامش ملتقى الدبلوماسية المحلية في مدينة مشهد، تعليقاً على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الصادرة يوم أمس: «لا أعلم إن كان قد أدلى بتلك التصريحات بدافع القلق أم بقصد التهديد».

وأضاف عراقجي: «لكن على أولئك الذين يطلقون مثل هذه التهديدات أن يعلموا أن تكرار تجربة فاشلة لن يجلب لهم سوى الفشل مجدداً».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد صرّح يوم الأربعاء بشأن الهجمات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية قائلاً إن «الأضرار التي لحقت بمرافق أصفهان ونطنز وفردو كانت جسيمة»، إلا أنه أشار إلى أنه رغم تصريحات دونالد ترامب حول "التدمير الكامل"، فإن المعرفة التقنية الإيرانية لم تُدمّر.

وأضاف غروسي: «نعتقد أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجوداً في أصفهان ونطنز وفردو».

وبحسب موقع «جنيف سولوشن»، شدّد غروسي على أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران كانت تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، موضحاً أن الوكالة كانت قد أجرت عمليات تفتيش لتلك المنشآت الإيرانية قبيل الهجمات الإسرائيلية، وهو ما منحها الثقة بأن إيران لم تكن تتجه نحو إنتاج سلاح نووي.

كما أشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذه المنشآت عبر الصور الفضائية، مضيفاً أن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصّلت إليها الوكالة.

.......

انتهى/ 278