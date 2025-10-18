وزير الخارجية الإيرانية يوجه رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن انتهاء القرار 2231

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وزير الخارجية الإيراني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عقب انتهاء القرار 2231، أن هذا القرار، وفقاً للفقرة التنفيذية الثامنة، قد انتهت جميع أحكامه، وكذلك أحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات التي كانت قد انتهت سابقاً.

وكتب السيد عباس عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن انتهاء القرار 2231، قائلاً: كما ورد بالتفصيل في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، فإن محاولات الأطراف الأوروبية للجوء إلى ما أسموه «إشعار بدء آلية موسومة بآلية الزناد(إعادة فرض العقوبات)» هي محاولات معيبة شكلاً وعديمة القيمة موضوعاً.

وأضاف: إن أي إجراء يتم في مخالفة للقرار 2231 لا يمكن أن يخلق التزاماً قانونياً للدول الأعضاء. وسوابق التصويت في مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه تؤكد أن «الإشعار» المذكور يفتقر إلى أي صلاحية قانونية.

وفي ما يلي نص الرسالة:

رسالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن انتهاء العمل بالقرار 2231

إلحاقًا بمراسلاتي السابقة، وآخرها بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2025، أُبلغ معاليكم بأن قرار مجلس الأمن 2231 (2015) قد انتهى بشكل قاطع في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقًا لأحكامه الصريحة.

وفي هذا الصدد، أودّ أن أؤكد مجددًا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النحو التالي:

قبل عشر سنوات، دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) حيز النفاذ بإقرار القرار 2231 (2015)، مما يعكس الاعتقاد المشترك للمجتمع الدولي بأن الدبلوماسية والتفاعل متعدد الأطراف هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل النزاعات.

في ضوء التزامها الراسخ بالحل السلمي للنزاعات، قبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطة العمل الشاملة المشتركة بحسن نية ونفذتها بالكامل وبصرامة وفقًا لالتزاماتها. ورغم التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل والموثوق، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في انتهاك واضح لالتزاماتها، رفضت في البداية تنفيذ التزاماتها، ثم انسحبت من جانب واحد في 8 مايو/أيار 2018، وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، بل ووسعت نطاقها.

تُشكل هذه الإجراءات القسرية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد عرقلت بشدة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. أما الأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فرغم التزامها الأولي بالحفاظ على الاتفاق وتعويض آثار الانسحاب الأمريكي، لم تكتفِ بالوفاء بالتزاماتها، بل فرضت أيضًا عقوبات غير قانونية إضافية على أفراد وكيانات إيرانية، مرتكبةً بذلك المزيد من الانتهاكات الجسيمة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

لقد تم توثيق جميع هذه الحالات الخطيرة من عدم تنفيذ الالتزامات والانتهاكات الجسيمة بشكل كامل على مدار السنوات الماضية، وتم إطلاع معاليكم وأعضاء مجلس الأمن عليها في مناسبات عديدة.

وقد مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة والأساسية، وبذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لاستعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق.

بعد عام واحد من امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة، نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار حقوقها غير القابلة للتصرف وفقًا لأحكام الاتفاق، تدابير تعويضية تدريجية ومتناسبة وقابلة للعكس اعتبارًا من 8 مايو 2019. وفي وقت لاحق، انخرطت إيران بشكل بناء لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق، والتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث بجميع التزاماتها، والرفع الكامل للعقوبات. ومع ذلك، وللأسف، أحبطت أمريكا والترويكا هذه الجهود، من خلال إصرارهما على المطالب القصوى واستمرار العقوبات غير القانونية والأحادية الجانب؛ قوّض هذا الإجراء الهدف الرئيسي للاتفاق النووي، وهو تطبيع العلاقات الاقتصادية الدولية لإيران.

يُظهر سجل إيران الواضح في المشاركة البناءة، بما في ذلك العديد من الاجتماعات التشاورية مع الأطراف الأوروبية، وحتى المفاوضات مع الجانب الأمريكي، التزامها المستمر بالمسار الدبلوماسي. ومع ذلك، قوبلت هذه الجهود حسنة النية بإجراءات هدامة وعدوانية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للضمانات. في الأشهر الأخيرة، وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها، انخرطت الدول الأوروبية الثلاث في حملة متجددة من التلاعب السياسي والتحريف القانوني، في محاولة لتحويل ما يسمى بآلية "الزناد" إلى أداة ضد إيران.

في ظل هذه الظروف، وفي 28 أغسطس/آب 2025، حاولت ثلاث دول أوروبية أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، دون أي مبرر شرعي أو قانوني أو إجرائي أو سياسي، وبشكل أحادي وتعسفي، اللجوء مباشرةً إلى مجلس الأمن وتفعيل ما يسمى بآلية "الزناد"، متجاهلةً آلية حل النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

كما هو مُفصّل في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، فإن محاولة الأطراف الأوروبية اللجوء إلى ما أسمته "إشعار بدء ما يُسمى بآلية الزناد" باطلة شكلاً ومضموناً. ولا يُمكن لأي إجراء يُتخذ خرقاً للقرار 2231 أن يُنشئ التزاماً قانونياً على الدول الأعضاء. وتؤكد سجلات تصويت مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه أن "الإشعار" المذكور يفتقر إلى أي صلاحية قانونية.

وبناءً على ذلك، فإن أي مطالبة بـ"إحياء" أو "استعادة" قرارات منتهية الصلاحية باطلة من حيث الأساس، وليس لها أساس قانوني، ولا تُنتج أثراً مُلزماً.

في ضوء ما تقدم، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الممارسة التي اتبعتها الدول الأوروبية الثلاث تُشكل إساءةً واضحةً للإجراءات القانونية، وتتعارض مع نص وروح القرار 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة. وبناءً على ذلك، وفّر القرار 2231 إطارًا واضحًا ومحدودًا لإنهاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني.

ووفقًا للفقرة 8 من منطوق القرار، ينتهي العمل تلقائيًا بالقرار 2231 نفسه و"الأحكام الواردة فيه"، إلى جانب جميع قرارات العقوبات التي أُنهي العمل بها سابقًا والمشار إليها فيه، وفقًا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس. ولم يُمدد أي قرار لاحق صادر عن مجلس الأمن هذا الجدول الزمني أو يُعلقه أو يُعدّله بأي شكل آخر. كما أكدت مداولات مجلس الأمن وعمليات التصويت التي أجراها في سبتمبر/أيلول 2025 بوضوح عدم وجود أي توافق في الآراء بشأن تعديل أو إعادة تفسير أحكام القرار.

في هذا الصدد، خلال الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول في كمبالا، عاصمة أوغندا، أكدت 121 دولة عضوًا في الحركة في وثيقتها الختامية على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في الوقت المناسب، حيث جاء فيها: "تؤكد الحركة مجددًا على أهمية روح التعاون والتعددية التي أدت إلى اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) بالإجماع، وتذكّر بضرورة احترام أحكامه وجداوله الزمنية احترامًا كاملًا. كما تؤكد حركة عدم الانحياز على ضرورة إنهاء جميع أحكام هذا القرار وفقًا للفقرة 8 من القرار 2231".

أظهر تصويتا مجلس الأمن، اللذان عُقدا يومي 19 و26 سبتمبر/أيلول 2025 على التوالي، بوضوح عدم وجود توافق في الآراء بين أعضاء المجلس بشأن صحة الإخطار الذي أطلق ما يُسمى بآلية "الزناد". وكما أكد مجلس الأمن عام 2020 أن الولايات المتحدة لا تملك صلاحية تفعيل تلك الآلية بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إصدار أوروبا للإخطار المذكور أعلاه يخلو أيضًا من أي أساس قانوني أو أثر قانوني، ولا يمكن اعتباره دليلًا على أي إجراء أو قرار يتعلق بحالة القرار ٢٢٣١ أو قرارات العقوبات التي أُنهي العمل بها سابقًا.

علاوة على ذلك، لا يمنح القرار ٢٢٣١ أي سلطة أو صلاحية للأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالقرارات التي أُنهي العمل بها بموجب الفقرة التنفيذية ٨، أو إعلانها، أو إعادة تفعيلها، أو إعادة العمل بها.

يُعتبر أي إجراء في هذا الصدد خارج نطاق السلطة القانونية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرار ٢٢٣١، ويتعارض مع الدور الإداري والمحايد المحض للأمانة العامة بموجب الميثاق. فالأمانة العامة ليست هيئة لصنع القرار أو التفسير؛ ولا يمكنها تعديل أو توسيع الآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن، كما أنها غير مخولة بإنشاء التزامات على الدول الأعضاء من خلال بيانات أحادية الجانب. أي "إخطار ببدء ما يسمى بعملية آلية الزناد" أو "تأكيد" من الأمانة العامة سيكون باطلاً من الناحية القانونية، ومن شأنه أن يقوض المصداقية المؤسسية للأمم المتحدة.

وبالمثل، فإن أي محاولة لإحياء أو إعادة تفعيل هيئات فرعية مثل "لجنة الجزاءات" أو "هيئة الخبراء" بعد إنهائها بموجب الفقرة 8 من منطوق القرار تفتقر إلى أي أساس قانوني. ولا يجوز لأي دولة عضو أو الأمانة العامة أو أي مسؤول التصرف قانونياً في هذا الصدد دون قرار جديد وصريح من مجلس الأمن.

وبناءً على ذلك، يظل القرار 2231 (2015) ساري المفعول حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واعتباراً من ذلك التاريخ، تكون جميع أحكامه، وكذلك أحكام قرارات الجزاءات التي تم إنهاؤها سابقاً، قد انقضت ولن يكون لها أي أثر قانوني مستمر، وفقاً للفقرة 8 من منطوق القرار.

ولا يجوز إحياء أو إنفاذ أي تدابير تم إنهاؤها سابقاً بعد ذلك التاريخ، وأي محاولة للقيام بذلك تكون غير قانونية وباطلة. سأكون ممتنًا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة.

يجدد لكم فائق تقديري واحترامي.

