الخارجية الإيرانية تعلق على عدم إصدار أمريكا التأشيرات للمنتخب الوطني لكرة القدم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي إلى أن الجهات المختصة في إيران تتابع الموضوع عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والهيئات الرياضية الأخرى، مؤكّدًا أن وزارة الخارجية لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لتسهيل إصدار التأشيرات للرياضيين الإيرانيين لضمان حضورهم في الفعاليات الرياضية بالولايات المتحدة في الوقت المناسب.

كما شدّد على قلق إيران من استغلال استضافة الأحداث الرياضية لأغراض سياسية ضد الرياضيين الإيرانيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سبق أن استغلت موقعها كمضيف للوفد الإيراني في الأمم المتحدة لعدم إصدار تأشيرات لجزء كبير من أعضاء الوفد.

