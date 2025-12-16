إقامة ندوة قرآنية علمية بعنوان: "قراءة في معطيات سورة الكوثر" 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في إطار جهوده لتنمية الفكر القرآني الأصيل، أقام مركز الإمام الصادق (عليه السلام) للدراسات والبحوث التخصصية في النجف الأشرف ندوة قرآنية علمية تحت عنوان:(قراءة في معطيات سورة الكوثر)بحضور جمع من الفضلاء والأساتذة وطلبة العلوم الدينية”.

وأضاف، أن “المحاضر الاستاذ الشيخ حسين الطائي أجاد في بيان المعطيات المهمة للسورة المباركة ،

ووقف عند التحدي والاعجاز القرآني في مضامينها، مستعرضاً الآراء المتعددة للمفسرين في بيان معنى (الكوثر) واختار الاوفق منها بحسب مدرسة اهل البيت عليهم السلام مع الاستدلال عليه بدلالات متنوعة.

حيث يشير الى الذرية المباركة للرسول الأعظم (صلى الله عليه واله)من ابنته السيدة الزهراء عليها السلام”.

واختُتمت الندوة، “بمحاورات وأسئلة متنوعة من الحاضرين، أجاب عنها الشيخ المحاضر، وسط تفاعل إيجابي، فيما أثنى المشاركون على خطوة المركز في إقامة مثل هذه الندوات القرآنية العلمية، لما لها من دور فاعل في إثراء الفكر القرآني الأصيل”.

........

انتهى/