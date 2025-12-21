1500 طفل و42% من الحوامل في غزة بحاجة ماسة للرعاية الطبية 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ من أمام مجمع الشفاء الطبي، أوضح رئيس وحدة المعلومات في وزارة الصحة بغزة، زاهر الوحيدي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن ما يقارب 110 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية، من بينهم نحو 9500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار الوحيدي إلى أن 42% من النساء الحوامل في قطاع غزة يعانين من فقر الدم، في وقت تشهد فيه معدلات وفيات الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة غياب الخدمات الصحية الأساسية وحرمان المرضى، ولا سيما الأطفال، من السفر لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع.

وأفاد باستشهاد 1200 مريض بينهم 155 طفلاً بسبب عدم إجلائهم خارج القطاع لتلقي العلاج، مبينا أن القطاع الصحي يعاني من انخفاض في الأدوية الأساسية بنسبة 52%، فيما تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في مستلزمات المختبرات الطبية.

ولفت إلى أن 99% من عمليات العظام في مستشفيات القطاع متوقف لعدم توفر الأدوات والمعدات اللازمة لتلك الجراحات، مطالبا بالتدخل العاجل للسماح بدخول الأدوية والمستلزمات المخبرية إلى القطاع وبشكل منتظم.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية استشهاد أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة، منذ تموز/ يوليو 2024، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحّة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة الماضية، إن 1092 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي، بين تموز/ يوليو 2024، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأضاف تيدروس أن مصدر هذا العدد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وهو “على الأرجح أقلّ من العدد الفعلي”.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قامت المنظمة وشركاؤها، بإجلاء أكثر من 10600 مريض يعانون مشكلات صحية خطيرة من غزة، من بينهم أكثر من 5600 طفل يحتاجون إلى العناية المركزة”.

ودعا “مزيدا من الدول للمبادرة إلى استقبال مرضى من غزة”، وحثّ على “استئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”، مشيرا إلى أن “هناك أشخاصا يعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على ذلك”.

وقبل أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 من سكان غزة، لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل.

لكن مسؤولا في منظمة أطباء بلا حدود، صرّح في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسميا، وأن العدد الفعليّ للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.

