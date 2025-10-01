إصدار العدد 39 من مجلة الاستغراب الفصلية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد التاسع والثلاثين من مجلة (الاستغراب) الفصلية المحكمة.

ويتولى إصدار المجلة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، وتُعنى بدراسة الغرب وفهمه معرفيًّا ونقديًّا.

واشتمل العدد على مجموعة من الموضوعات والدراسات والبحوث منها: قراءة نقدية في التحولات الأخيرة للتدين والروحانية، وانتشار الروحانية: الإعراض عن الدين أو العودة إلى الدين وغيرها.

وضم العدد أيضًا رؤية نقدية عن السلام الداخلي والسكينة، ونقد الروحانية العلمانية: الحدسية البرغسونية أنموذجًا، فضلًا عن تحليل مقارن لأسس المعنى في الروحانية الدينية والروحانية المتمحورة عن الطبيعة، والأخلاق الإفريقية في مواجهة مركزية الأنا الغربية وغيرها من الموضوعات.

للاطلاع على العدد: اضغط هنا.

