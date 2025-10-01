  1. الرئيسية
  2. المواضیع الثقافية
  3. التقریر

إصدار العدد 39 من مجلة الاستغراب الفصلية

1 أكتوبر 2025 - 14:00
رمز الخبر: 1733698
إصدار العدد 39 من مجلة الاستغراب الفصلية

صدر حديثا العدد 39 من مجلة الاستغراب الفصلية، وهي معنية بدراسة الغرب وفهمه معرفيًّا ونقديًّا.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد التاسع والثلاثين من مجلة (الاستغراب) الفصلية المحكمة.

ويتولى إصدار المجلة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، وتُعنى بدراسة الغرب وفهمه معرفيًّا ونقديًّا.

واشتمل العدد على مجموعة من الموضوعات والدراسات والبحوث منها: قراءة نقدية في التحولات الأخيرة للتدين والروحانية، وانتشار الروحانية: الإعراض عن الدين أو العودة إلى الدين وغيرها.

وضم العدد أيضًا رؤية نقدية عن السلام الداخلي والسكينة، ونقد الروحانية العلمانية: الحدسية البرغسونية أنموذجًا، فضلًا عن تحليل مقارن لأسس المعنى في الروحانية الدينية والروحانية المتمحورة عن الطبيعة، والأخلاق الإفريقية في مواجهة مركزية الأنا الغربية وغيرها من الموضوعات.

للاطلاع على العدد: اضغط هنا.
........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha