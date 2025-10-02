لاريجاني يحذّر أميركا... ويؤكد: الاغتيالات لم تدمّر طهران أو حزب الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن حزب الله يعيد بناء نفسه بسرعة، فيما شدد على أن اغتيال علماء الطاقة النووية في إيران والقادة، لم يُدمّر المقاومة ولا القدرات العلمية للبلاد.

وأشار لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء، إلى أن «الاغتيالات الأخيرة بما فيها اغتيال قادة وعلماء نوويين لم تُدمّر القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران»، وأكد في موضع ردِّه على الرئيس الأميركي حول العدوان الذي نفذّته واشنطن ضد المنشآات النووية في البلاد، أن «إيران دربت عدداً كبيراً من العلماء، ولن تُدمر تقنيتها النووية، وعلى ترامب أن يُدرك ذلك».

وحول السلوك العسكري الأميركي في المنطقة، وتصاعد التهديدات، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: «إذا أرادت أميركا أن تُشيّع جثثاً يومياً، فعليها مهاجمة دول مختلفة».



لاريجاني: حزب الله تعافى

وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى لبنان للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لتشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، أشار لاريجاني إلى أنّه اطّلع على وضع حزب الله، مؤكداً أنه شهد خلال زيارته هذه أن حزب الله يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة.

وأضاف: «لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقّى ضربةً باغتيال القادة والشهيد السيد حسن نصر الله، لكن هذه المقاومة لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي».

ورأى أن تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة، مُشدداً على أن «هذه التوجهات لا تختفي بزوال الأفراد».

من جهة ثانية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن «الوضع في سوريا لن يبقى على هذا النحو، فسوريا شعب مسلم، ولن يُثقل كاهله هذا الوضع».