الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة وحوض اليرموك ويعتقل 3 شبان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتألف من 4 عربات عسكرية، في أطراف قرية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، ضمن المنطقة المحاذية للشريط الحدودي.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى اعتقال قوات إسرائيلية ثلاثة شبان خلال عملية اقتحام ومداهمة ليلية خاطفة نفذتها، داخل قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وبحسب مصادر المرصد فإن القوة الإسرائيلية الخاصة تسللت إلى القرية وانتشرت داخلها، قبل أن تعتقل الشبان الثلاثة وتضع حاجزاً مؤقتاً على مفرق مدخل القرية، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وأضافت المصادر أن القوة بقيت داخل القرية نحو ساعة كاملة، وشوهدت خلالها ست آليات عسكرية إسرائيلية قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد النشاط الأمني والعسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، حيث تكثّف قوات الاحتلال عمليات التوغل والاستهداف في ريفي درعا والقنيطرة.