إقامة أكثر من 100 فعالية لإحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله في العراق + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقامت ممثلية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفی‌الدین ورفاقهما الشهداء، أكثر من مئة فعالية في مختلف محافظات البلاد، تأكيداً على تجديد العهد مع نهج المقاومة والجهاد والشهادة.

وشهدت هذه الفعاليات المهيبة، التي تجسد الحضور الدائم للشعب العراقي في الميادين الدينية والسياسية الحساسة، مشاركة واسعة من المسؤولين والعلماء وشيوخ العشائر وطلبة العلوم الدينية ومختلف شرائح المجتمع العراقي.

وتحدث الخطباء في كلماتهم عن مكانة الجهاد في سبيل الله في مدرسة أهل البيت (ع)، وأهمية الثبات في مواجهة الظلم والاستكبار، مؤكدين استمرار نهج المقاومة حتى تحقيق النصر والكرامة للأمة.