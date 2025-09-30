العلاّمة فضل الله يستقبل وفدي المجمع العالمي لأهل البيت(ع) ولجنة الإصلاح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله وفدًا من المجمع العالمي لأهل البيت(ع) برئاسة معاون الشؤون الدولية الشيخ معينيان، مدير الملف العربي والأفريقي السيد امام زاده، وممثل المجمع في لبنان الشيخ محسن النخعي يرافقهم مدير وكالة أهل البيت(ع) للأنباء حسن عارف، حيث عرض الوفد على سماحته نشاطات المجمع ومشاريعه المستقبلية، وتمّ التباحث في عدد من القضايا الفكرية والثقافية.



ورحّب سماحته بالوفد مثمّنًا الدور الذي يقوم به المجمع والجهود التي يبذلها في نشر التراث الإسلامي وتعاليم أهل البيت(ع)، مؤكّدًا الحاجة في هذه المرحلة إلى تضافر الجهود والتعاون لمواجهة التحديات، ولاسيما على الصعيدين الفكري والثقافي داعيا إلى تعزيز العمل الرسالي عبر إطلاق مبادرات ودراسة الأساليب الأمثل لتقديم صورة الإسلام في مختلف الساحات، في مواجهة محاولات التشويه التي يتعرض لها.



كما شدّد سماحته على ضرورة تفعيل دور العلماء في نشر الوعي والنهوض بالأمّة، وترسيخ ثقافة الوحدة بين مكوّناتها لمواجهة كل من يسعى إلى العبث باستقرارها ووحدتها وأمنها.



وكان سماحته استقبل وفدًا من لجنة الإصلاح في مدينة الهرمل، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الإنمائية التي تهمّ المنطقة ومحيطها، شاكرًا الخدمات الإنسانية والتربوية التي تقدّمها جمعية المبرّات الخيرية في الهرمل.



وأشاد بالدور الذي تقوم به لجنة الإصلاح في حلّ المشكلات ومعالجة الحوادث بين أبناء المنطقة، مقدّرًا وعيهم وحرصهم على نزع فتيل الفتن، قائلاً: "الوطن بأمسّ الحاجة إلى أمثالكم الذين يمتلكون هذه الروح الواعية والمسؤولة".



كما استغرب سماحته الخطابات المستفزّة التي تصدر من هنا وهناك وتؤدّي إلى توتير الأجواء وزيادة الانقسام، مؤكّدًا الحاجة الملحّة في هذه المرحلة إلى توحيد الكلمة والموقف لمواجهة الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الوطن.





