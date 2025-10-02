  1. الرئيسية
شهيدان وجريح في اعتداء جديد للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة جنوب لبنان

2 أكتوبر 2025 - 12:02
رمز الخبر: 1733990
مصدر: الميادين
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين وجرح آخر، صباح اليوم الخميس، من جرّاء استهداف مُسيّرة للاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق الجرمق (قضاء جزين) - الخردلي (قضاء مرجعيون) جنوب لبنان.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة ثالث باستهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق الجرمق – الخردلي جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، إذ اعتدى قبل 3 أيام على بلدتي النبطية الفوقا جنوبي لبنان وسحمر في البقاع الغربي، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء شهيدين.

يأتي ذلك في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإعلان وقف النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضاً في خرق واضح للقرار الأممي 1701 الذي توقّف على إثره العدوان الإسرائيلي على لبنان في آب/أغسطس عام 2006.

وتجاوزت الانتهاكات الإسرائيلية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، 4500 خرق، وفقاً لما أعلنه الجيش اللبناني في 18 أيلول/سبتمبر الماضي.

