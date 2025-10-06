الشیخ قبلان لسلام: الرئيس الضامن يحمل صخرة التضامن لا صخرة الانقسام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قال فيها إنّ البلد لا يحتاج أزمات جديدة وإنّ اللحظة للتلاقي لا للانقسام و«الرئيس الضامن يحمل صخرة التضامن لا صخرة الانقسام».

وقال قبلان في رسالته: «حضرة رئيس الحكومة السيد نواف سلام المحترم: دولة الرئيس البلد أمانة تاريخ مضرج بالأشلاء والجهود التأسيسية والسيادية ولا يحتاج أزمات جديدة، والانتقام يتعارض مع الأبوة الوطنية، واللحظة للتلاقي لا الانقسام، وكرامة الوطن مسيجة بدماء وجهود آباء السيادة الوطنية منذ التأسيس الوطني وانتهاء بقرابين الحرب الأخيرة التي حولت لبنان إلى صخرة صمود أسطوري»، مؤكداً أنّ «السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق الحريري صخرة سيادة وفخر وطني للمنطقة كلها، ولبنان وصخرة الروشة تكبر بالسيد حسن والرئيس رفيق الحريري، والسيد حسن شهيد القدس ولبنان وسيادة المنطقة وأكبر قرابين القيمة القانونية الدولية والعربية على الإطلاق، والقانون ضمير ووفاء، ولا ضمير ووفاء أكبر من شهادة السيد حسن والرئيس رفيق الحريري».

وشدّد على أنّ «قوة الرئيس من وحدة شعبه وملاقاتهم بالعطاء، والرئيس الضامن يحمل صخرة التضامن لا صخرة الانقسام، والمطلوب أن تكون بحجم صخرة الوحدة الوطنية التي تشكل مصدر سلطات لبنان».