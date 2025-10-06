انفجار يهز حي الأشرفية في حلب

ونقلت «الإخبارية السورية» عن مصدر أمني أن وزارة الدفاع فجرت نهاية نفق قديم في حديقة طارق بن زياد في حي الأشرفية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الانفجار تسبب بأضرار مادية في مستشفى عثمان المقابل للحديقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وقد سارعت الجهات الأمنية إلى تطويق المكان وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ووقع الانفجار قرب حاجز مشترك لقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الأشرفية التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد» سابقاً.

ويأتي هذا الانفجار في وقت تشهد فيه المدينة توترات أمنية متقطعة، ما يثير مخاوف الأهالي من عودة مشاهد الانفجارات إلى أحيائها السكنية.