العدو يرتكب مجزرة جديدة: استهداف جريح «بيجر» وزوجته على طريق زبدين جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نفّذ العدو الاسرائيلي مجزرة جديدة ذهب ضحيتها مواطن وزوجته، بعدما استهدفتهما مسيّرة معادية ظهر اليوم بصاروخين موجهين عندما كانا بسيارتهما من نوع هوندا CRV على طريق زبدين -النبطية قبالة سنتر الصافي.

وأدّت الغارة الى استشهاد حسن عطوي وهو مصاب «بيجر» وفاقد النظر وزوجته زينب رسلان كانت تقود السيارة وقد فقدا ولديهما مع بداية «حرب الإسناد»، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».

وتسبّبت الغارة باشتعال النيران في السيارة، وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية وعملت على نقل بقايا الجثمانين من المكان، فيما عملت سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني على إطفاء النيران المشتعلة في السيارة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدّت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح.



وفي سياق متصل، استهدف العدو الإسرائيلي، ظهر اليوم، جرود بلدة حربتا البقاعية وجرد الهرمل بعدد من الغارات. وادّعى الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو شنّ غارات على معسكرات تدريب تابعة لقوة الرضوان في حزب الله في منطقة البقاع.