إصدار العدد 54 من مجلة العميد المحكّمة

أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد 54 من مجلة العميد المحكّمة.

ويُشرف على إصدار المجلة مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع للقسم، وهي مجلة فصلية محكّمة تُعنى بالأبحاث والدراسات الإنسانية المنوّعة.

وتضمّن العدد الجديد سبعة بحوث علميّة، توزّعت على محورين رئيسين: ملف العدد الذي ضمّ ثلاثة أبحاث تُعنى بفتوى الدفاع الكفائي التي أطلقها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وما مثّلته من حضور تاريخي للمرجعية الدينية في مواجهة التحديات الكبرى وصيانة الهُوية الروحية والثقافية للمجتمع.

أما المحور الآخر فقد شمل أربعة بحوث متخصصة في ميادين متنوّعة كالقرآن الكريم والجغرافية واللغة الإنجليزية، وهي تخصُّصات دأبت المجلَّة على أن تنشر ما يرد إليها من بحوث ودراسات تقع ضمن تخصُّصات المجلَّة والحقول المعرفية التي تُعنى بها.

ويُذكر أنّ مجلة العميد تواصل استقبال البحوث والدراسات من الباحثين والأكاديميين في مختلف التخصصات الإنسانية على وَفقِ المعايير العلمية الرصينة المتبعة في النشر، داعيةً الباحثين الراغبين بالمشاركة إلى إرسال نتاجاتهم الفكرية والعلمية.

