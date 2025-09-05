إصدار العدد الثامن من مجلة "نبينا" بثلاث لغات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية في العتبة العباسية المقدسة العدد الثامن من مجلة نبينا، بثلاث لغات.

وتُعنى المجلة بالسيرة النبوية الشريفة وأدبياتها، وتتولّى دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) التابعة للقسم مهمّة الإشراف على إصدارها بشكل دوري نصف سنوي.

وقال رئيس الدار الدكتور عادل نذير: "في هذا العدد نفتح ملفات علمية تسعى إلى إضاءة بعض القضايا المثيرة للجدل، منها: بحث حادثتَي الرجيع وبئر معونة اللتين استُشهد فيهما نخبة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ بسبب غدر بعض المنافقين والمشركين".

وأضاف "ناقش البحث الثاني (الإسراء والمعراج في السيرة النبويّة – مقاربة فيزيائية)، فيما كشف البحث الثالث (السيرة النبوية بين الصورة القرآنية والصورة التفسيرية)، أمّا البحث الرابع فقد تطرّق إلى (العوارض الملازمة لظاهرة تلقي الوحي القرآني)".

للاطّلاع على المجلّة: اضغط هنا.

........

انتهى/ 278