إصدار العدد العشرين من مجلة دراسات إفريقية

أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد العشرين من مجلة دراسات إفريقية الفصلية المحكمة.

وقال مدير مركز الدراسات الإفريقية التابع للقسم، الشيخ سعد ستار الشمري: إنّ "العدد الجديد الذي أصدره المركز يتضمن بحوثًا ودراسات أكاديمية محكمة تتناول مختلف الملفات الإفريقية، القديمة والمعاصرة، إضافة إلى قضايا المجتمع الإفريقي في مختلف المجالات، بما يظهر تنوع الاهتمامات البحثية للمجلة".

ودعا مدير المركز الباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على الإصدار والإفادة من محتوياته العلمية، خدمةً للمعرفة وتعزيزًا للتواصل الأكاديمي والثقافي مع القارة الإفريقية.

ويسعى المركز إلى أن تكون المجلة منبرًا علميًّا رصينًا يسهم في توثيق الروابط المعرفية والثقافية بين العراق والقارة الإفريقية، عبر دراسات أكاديمية متخصصة تلبي احتياجات الباحثين والمهتمين بهذا الشأن، وحضورها كمرجع أكاديمي في هذا الحقل المتخصص.

