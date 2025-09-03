إصدار الحادي عشر من سلسلة "لغتنا العربية سيدة اللغات"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلقت جمعية العميد العلمية والفكرية الجزء الثالث من الإصدار الحادي عشر لسلسلة (لغتنا العربية سيدة اللغات).

وضمّ الإصدار أربع أوراق بحثية قيّمة قدمها نخبها من أساتذة اللغة العربية في عدد من الجامعات العراقية، ضمن ندوة علمية أقامتها الجمعية بعنوان (العربية في عيون مبصريها) وقد تميزت الندوة بمشاركة أساتذة من ذوي البصيرة النافذة ممّن حُرموا نعمة البصر، لكنّهم قدموا رؤى عميقة وتحليلات رصينة عكست مكانتهم العلمية وتمكنهم المعرفي.

وقد توزعت موضوعات الإصدار بين قضايا لغوية وإشكالات معاصرة، إذ تضمنت الورقة الأولى، الموسومة بـ (الرؤى اللسانية في قضية خلق القرآن)، التي أعدها الأستاذ الدكتور حيدر سلمان جواد الأنباري، معالجة لسانية دقيقة لإحدى القضايا الكبرى في الفكر الكلامي العربي، استعرض فيها الخلفيات البلاغية واللغوية المرتبطة بالجدل عن خلق القرآن، وأثرها في فهم النصوص الدينية.

أمّا الورقة الثانية، التي حملت عنوان (العمق الديني وأثره في عالمية اللغة العربية)، اشترك في إعدادها الدكتور صادق حسين كنيج، والدكتورة بلسم محمد صكبان، وسلطت الضوء على البعد الإيماني والروحي للغة العربية، ودوره في ترسيخ عالميتها وانتشارها الحضاري بين الشعوب.

في حين تناولت الورقة الثالثة، التي جاءت بعنوان (التعريب بين التراث والمعاصرة) للدكتور صلاح كاظم داوود، قضية المصطلح العربي، والموازنة بين الأصيل والمولّد، مع بحث في جهود التعريب بين المدارس اللغوية القديمة والحديثة.

واختُتمت الأوراق بـ الورقة الرابعة الموسومة بـ (الفصاحة في لغة الإعلام: نافذة على التحجيم والتغييب)، للباحث أسعد عقيل شهاب المحنّا؛ إذ بيّنت ظاهرة تراجع الفصحى في لغة الإعلام العربي المعاصر، ودرست الأثر السلبي للخطاب الإعلامي على الذوق اللغوي العام، وما يترتب عليه من تحجيم للوظيفة التعبيرية والتأثيرية للغة.

وتثمّن جمعية العميد جهود الأساتذة الذين أغنوا هذا الإصدار بأبحاثهم العلمية الجادة، وما حملته من رؤى عميقة وتحليلات رصينة أسهمت في تسليط الضوء على جوانب مهمة من قضايا اللغة العربية.

وحرصت جمعية العميد العلمية والفكرية منذ أعوام على إقامة هذا الاحتفاء سنويًّا، وبرعاية مباشرة من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، ليكون نشاطًا علميًّا وثقافيًّا متجددًا.

لقراءة الكتاب وتحميله إلكترونيًّا اضغط هنا.

