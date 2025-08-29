إصدار العدد الثاني والثلاثين من مجلة (الخطوة) الفصلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية، في العتبة العباسية المقدسة، متمثلًا بمركز تراث البصرة، العدد الثاني والثلاثين من مجلة (الخطوة) الفصلية.

وتضمن العدد موضوعات متعددة، منها تسجيل نشاطات المركز، ومقالات استعرضت سيرة أعلام من العلماء والخطباء والأدباء، إلى جانب إضاءات عن المعالم الدينية والعوائل المرموقة التي أسهمت في تطوير المسيرة العلمية بمدينة البصرة.

وشمل الإصدار مقالات متنوعة، منها مقال في باب (معالم) بعنوان (جامع آل شبر: عطاء إيماني مستمر)، وآخر في باب (نوافذ) بعنوان (ريادة البصرة في علم العروض)، مما يعكس تنوع موضوعات المجلة واهتمامها بتتبع جوانب التراث البصري.

وتصدر مجلة (الخطوة) الفصلية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية تُنشر في الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وتُعد مصدرًا معرفيًّا لكل من يتطلع إلى اكتساب معلومات عن التراث والتاريخ والفكر والثقافة البصرية.

