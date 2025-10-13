دعوة لحضور المؤتمر العلمي الدولي لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية الأكاديميين والمختصين إلى الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

وسيُعقد المؤتمر تحت شعار: (الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- قيادة وريادة)، برعاية العتبتين المقدستين، والذي تقيمه الهيأة العليا لمشروع الحلّة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعة الكفيل، وجامعة العميد.

وسيّقام المؤتمر في يوم الأربعاء الموافق 15/10/2025م، الموافق 22 ربيع الآخر 1447هـ، في قاعة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) بكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، عند الساعة التاسعة صباحًا.

