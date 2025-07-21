https://ar.abna24.com/xjyd421 يوليو 2025 - 09:54 رمز الخبر 1710004 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / المدينة الإنسانية في رفح 21 يوليو 2025 - 09:54 رمز الخبر: 1710004 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المدينة الإنسانية في رفح. سمات رفح المدينة الإنسانية اخبار ذات صله كاريكاتير / غزة تموت جوعاً كاريكاتير / عندما يتحول العظم إلى قنبلة کاریکاتیر / فوضى نتنياهو في الشرق الاوسط كاريكاتير / إسرائيل تأكل سوريا كاريكاتير / هل مراكز المساعدة فخاخ موت؟ كاريكاتير / سلاح التجويع في غزة كاريكاتير / أحمد الشرع الصهيوني كاريكاتير / عملاء إسرائيل في السعودية وسوريا كاريكاتير / غزة والعالم كاريكاتير / وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية كاريكاتير / حكومة نتنياهو المتطرفة تفرط بجنود الاحتلال في غزة كاريكاتير / على حبل رفيع: سوريا الجديدة
