https://ar.abna24.com/xjyd921 يوليو 2025 - 10:01 رمز الخبر 1710009 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / سلاح التجويع في غزة 21 يوليو 2025 - 10:01 رمز الخبر: 1710009 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سلاح التجويع في غزة. سمات التجويع غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / هل مراكز المساعدة فخاخ موت؟ كاريكاتير / عملاء إسرائيل في السعودية وسوريا كاريكاتير / عندما يتحول العظم إلى قنبلة كاريكاتير / غزة والعالم كاريكاتير / المدينة الإنسانية في رفح كاريكاتير / على حبل رفيع: سوريا الجديدة کاریکاتیر / فوضى نتنياهو في الشرق الاوسط برنامج الأغذية العالمي: فلسطيني من كل 3 لا يتناول الطعام لأيام في غزة كاريكاتير / دعم اليمن لغزة ودعم العرب للكيان كاريكاتير / غزة تموت جوعاً كاريكاتير / أرواح الأبرياء تنطفيء كل يوم ... شكرا على تضامنكم ! كاريكاتير / حتى لا ننسى 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة!
تعليقك