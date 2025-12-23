تضامنًا مع فلسطين وقفة احتجاجية في الرباط للمطالبة بوقف التطبيع 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاءت وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط استجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتجمع المحتجون أمام مبنى البرلمان، رافعين شعار “نضال مستمر حتى إسقاط التطبيع وتحرير فلسطين”، في تعبير عن رفضهم لاستمرار العلاقات مع الاحتلال.

وردد المشاركون هتافات داعمة للقضية والمقاومة الفلسطينية، من بينها “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع.

ورفع المتظاهرون لافتات عبّرت عن استمرار دعمهم للشعب الفلسطيني، كُتب عليها “أوقفوا الإبادة والتجويع” و”الحرية لفلسطين” و”أوقفوا جميع أشكال التطبيع”.

وكان المغرب قد استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية، في خطوة قوبلت برفض واسع من قطاعات شعبية وقوى سياسية داخل المملكة، تلاها تبادل زيارات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، قبل أن تتوقف مع اندلاع الحرب على غزة.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

