كاريكاتير / على حبل رفيع: سوريا الجديدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ على حبل رفيع: سوريا الجديدة.

سمات
سوريا
