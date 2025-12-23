إصدار كتاب بعنوان "نظرة خاطفة في الإدارة: الرؤية والأهداف" 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن العتبة العباسية المقدسة كتاب (نظرة خاطفة في الإدارة: الرؤية والأهداف) من تأليف المتولّي الشرعي للعتبة المقدسة السيد أحمد الصافي.

وقال معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة السيد رضوان السلامي: إنّ الشخصيات العلمية لها دور بارز ومؤثر في توعية المجتمع عَبرَ النصح والإرشاد والتوجيه، وتطبيقًا لذلك صدر حديثًا كتاب نظرة خاطفة في الإدارة من تأليف المتولّي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي.

وأضاف أنّ الكتاب يتناول شرحًا مقتضبًا عن الإدارة ما لها وما عليها، والأهداف التي يجب أن تضعها الإدارة الناجحة نصب عينيها.

وتابع أنّ الإدارة ليست حرفةً يزاولها المتكسبون، ولا صناعةً تستمد من علوم الإدارة والاقتصاد فحسب، بل هي ممارسة وسلوك إنساني راق، يقيم بها العدل في التصرف، ويحقق عَبرَها النظام في الحياة، وتعبّر عن جوهر العقل حين يضع الشيء في موضعه؛ ومن تأمل في حركة التاريخ يجد أنّ الأمم لم تنهض إلا حين ساسها القادة بعين الحزم ويد الحكمة، وإنّها ما وُئدت إلّا حين اختلّ ميزان الأخلاق في إدارة شؤونها.

ونوّه السلامي إلى أنّ الأخلاق كانت منذ فجر الفكر الإنساني روح الإدارة وسرّ نجاحها؛ فحيثما سادت الأمانة ساد العدل، وحيثما غابت النزاهة انفرط النظام وتبدد الجهد، وإنّ أعظم ما يبتلى به المسؤول حين يدير الناس يديرهم بهواه لا بعقله، ويجعل من الكرسي مطيّةً للمجد الزائل لا وسيلة لخدمة الصالح العام؛ فالإدارة في حقيقتها، ميزان بين الكفاءة والضمير، وميدان يختبر فيه الصادق من المدعي، والأمين من المتساهل.

وبيّن أنّ هذا الكتاب ثمرة محاضرات قيّمة أراد بها سماحته أن يُدلي من معين خبرته ما يخدمهم وينفعهم، على الرغم من كثرة شواغله وتزاحم التزاماته وسعة ارتباطاته العلمية والعملية، فكانت تلك المجالس ميدانًا تُقطف منه ثمار التجربة، وتُستنزَل به أنوار الحكمة.

وأشار إلى أنّ هذا الجهد محاولة لإعادة الإدارة إلى جذورها الإنسانية الأصيلة؛ إذ يتناول مبادئها الكبرى، وأسسها المتينة، وأخلاقياتها التي تزكيها وتطهرها من شوائب الطمع والاستبداد. والجهد لوحدِه لا يعالِج الإدارة بوصفها علمًا جامدًا، بل يقرؤها قراءة من يرى فيها رسالةً ومسؤوليةً، تتقوّم بالعقل كما تتزين بالخلق، وتزدهر حين يتواشج فيها الفكر بالفضيلة، والمصلحة بالمبدأ.

وأوضح معاون رئيس القسم أنّه ليس المقصود من هذا الكتاب أن يضاف إلى رفوف المكتبات عنوان آخر، بل أن يوقظ في نفوس من تولّى المسؤولية معنى القيادة الواعية، وأن يُعيد إلى الإدارة معناها الأصيل الذي غاب في زحمة المصطلحات الحديثة. فالمدير في منطق هذا المؤلّف ليس موظفًا يصدر الأوامر، بل إنسانًا يزرع الثقة، ويهذب النفوس، ويقيم العمل على قاعدة العدل والمحبة.

وذكر أنّ الفائدة من الكتاب أن يجد القارئ في صفحاته ما يعينه على فهم الإدارة فهمًا ناضجًا، وأن يتذوق عَبرَه جمال الأخلاق حين تلتقي بالحزم، وحكمة القرار حين تستنير بالضمير، وأن يجعله نافعًا خالصًا، يعين على بناء الإنسان قبل بناء المؤسّسات، ويعيد إلى الإدارة وجهها الإنساني المشرق.

