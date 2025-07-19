https://ar.abna24.com/xjxYx19 يوليو 2025 - 17:50 رمز الخبر 1709439 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر کاریکاتیر / فوضى نتنياهو في الشرق الاوسط 19 يوليو 2025 - 17:50 رمز الخبر: 1709439 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ فوضى نتنياهو في الشرق الاوسط. سمات نتنياهو الشرق الاوسط اخبار ذات صله “الجنائية الدولية” ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت كاريكاتير / غزة تموت جوعاً مفاوضات غزة تراوح مكانها... ومجوّعون يستشهدون اختناقاً في «مصائد الموت» كاريكاتير / المدينة الإنسانية في رفح كاتس: الإشارات انتهت في دمشق والآن ستأتي الضربات الموجعة كاريكاتير / عندما يتحول العظم إلى قنبلة نتنياهو يدعو دروز إسرائيل للامتناع عن عبور الحدود ويؤكد عمل الجيش الإسرائيلي لحماية دروز سوريا كاريكاتير / سلاح التجويع في غزة أبو عبيدة: العدو الصهيوني يتلقى دعما من أقوى القوى الظالمة في العالم وأنظمة عربية تتفرج على أشقائها يقتلون كاريكاتير / عملاء إسرائيل في السعودية وسوريا
