  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / عندما يتحول العظم إلى قنبلة

21 يوليو 2025 - 09:57
رمز الخبر: 1710007
كاريكاتير / عندما يتحول العظم إلى قنبلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عندما يتحول العظم إلى قنبلة.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha