https://ar.abna24.com/xjxJ717 يوليو 2025 - 11:59 رمز الخبر 1708782 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية 17 يوليو 2025 - 11:59 رمز الخبر: 1708782 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية. سمات وقف اطلاق النار سوريا
