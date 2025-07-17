  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية

17 يوليو 2025 - 11:59
رمز الخبر: 1708782
كاريكاتير / وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha