كاريكاتير / عملاء إسرائيل في السعودية وسوريا

21 يوليو 2025 - 10:02

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عملاء إسرائيل في السعودية وسوريا.
