بعد مقتل جنودها..أمريكا تقصف أهدافا لداعش عبر مقاتلاتها في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، اليوم السبت، قصف اكثر من 70 هدفا لتنظيم داعش في عمليات "ضربة عين الصقر" والتي انطلقت انتقاما لمقتل 3 افراد من الجيش الأمريكي في سوريا بهجوم لاحد عناصر داعش داخل أجهزة الامن السورية في تدمر.

وقالت "سينتكوم" إن الضربات نُفذت في عدة مواقع بوسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، وبأكثر من 100 ذخيرة دقيقة التوجيه، استهدفت بنى تحتية ومواقع أسلحة تابعة للتنظيم"، مشيرة إلى أن مقاتلات أردنية قدمت دعماً للعملية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: "هذه العملية بالغة الأهمية لمنع تنظيم داعش من التحريض على مخططات إرهابية وشن هجمات ضد الأراضي الأميركية"، مضيفاً: "سنواصل بلا هوادة، ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الأذى بالأميركيين وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

وفي وقت سابق اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، بدء القوات الأميركية عملية (ضربة عين الصقر) في سوريا، بهدف القضاء على مقاتلي تنظيم داعش وبُناه التحتية ومواقع أسلحته، وذلك رداً مباشراً على الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في 13 ديسمبر في مدينة تدمر السورية".

وقال الوزير الأمريكي ان هذا ليس بداية حرب، بل هو إعلان انتقام، فالولايات المتحدة الأميركية، تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، لن تتردد أبداً ولن تتراجع أبداً في الدفاع عن شعبها.

اللافت ان أمريكا تحركت لضرب داعش في سوريا بعد أن تلقت ضربة من التنظيم الارهابي، بقتل ثلاثة جنودها في تدمر، وهذا يعني انّ التنظيم الارهابي ينتقل من موقع الى موقع آخر بحرية كبيرة تحت أنظار أمريكا حتى جاء موعد تعرض عناصرها في هذا البلد .

..................

انتهى / 232