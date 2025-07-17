  1. الرئيسية
كاريكاتير / إسرائيل تأكل سوريا

17 يوليو 2025 - 16:23
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ إسرائيل تأكل سوريا.

