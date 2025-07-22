  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / غزة والعالم

22 يوليو 2025 - 09:34
رمز الخبر: 1710395
كاريكاتير / غزة والعالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ غزة والعالم.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha