آية الله النجفي يؤكد وجوب احترام ‌‏هوية الشعوب 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي سفيرَ الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد كليمنس سمتنر والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء ‌‏بحثُ عددٍ من القضايا الإنسانية في العالم.‏

وشدد سماحته على ضرورة أن تقوم البعثة الأوروبية بواجباتها الرسمية تجاه العراق بما يخدم ‌‏الشعوب، وأن ترتقي بجميع الجوانب الاقتصادية والعلمية، منبهاً في الوقت نفسه إلى وجوب احترام ‌‏هوية الشعوب، ولاسيما هوية الشعب العراقي صاحب أولى وأعرق حضارات الأرض.‏

من جانبه استعرض السفير مهام بعثته في العراق، معبّراً عن شكره لسماحة المرجع على ‌‏حسن الاستقبال ولما خصّه به من وقته المبارك.‏

