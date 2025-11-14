إصدار الجزء الأوّل من كتاب "غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، الجزءَ الأوّل من كتاب (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام).

وأشرف على إصدار الكتاب مركزُ تراث البصرة، التابع للقسم وهو للمحدِّث الكبير السيد نعمة الله الموسوي الجزائري، ومن تحقيق سماحة الشيخ أمجد عبد الرزاق الأسدي الجزائري.

وشمل الكتاب ترجمةً وتعريفًا شاملًا بالمصنِّف، واسمه ونسبه ومولده وحياته العلمية والاجتماعية، وبعض ما قيل عنه وما قيل فيه، ومعاناته في طلب العلم واستحصاله، وذكر أهمّ مشايخه، وتلامذته، وما رُوِي عنه، وكتبه ومؤلّفاته ومسلكه العلمي ووفاته (رحمه الله)، معرِّفًا بالمخطوطة، وأصل النسخ والمخطوطات، مقسمًا مصنّفه إلى خمسة مطالب، عزّزها بثلاث فوائد، وتسع مسائل في تعريف الفقه ومدارك الأحكام، والأقوال في خبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع، وغيرها من المسائل الفقهية.

ويمثّل هذا العمل إضافةً نوعية إلى المشروع المعرفيّ لمركز تراث البصرة، الهادف إلى إحياء الإرث التراثي للمدينة، وتقديمه للأجيال بأسلوبٍ أكاديميّ رصين يحافظ على الأمانة العلمية للنصوص، ويثبت الدور الرائد لشخصياتٍ بصريّة كان لها أثرٌ بارزٌ في خدمة أهل البيت (عليهم السلام).

........

انتهى/ 278