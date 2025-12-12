  1. الرئيسية
السيد السيستاني يستقبل المؤمنين ويبارك ذكرى ولادة الزهراء (عليها السلام)

12 ديسمبر 2025 - 17:14
رمز الخبر: 1760837
السيد السيستاني يستقبل المؤمنين ويبارك ذكرى ولادة الزهراء (عليها السلام)

 استقبل السيد السيستاني، اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإنفلونزا جمعاً من المؤمنين في ذكرى ولادة الزهراء (عليها السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ  ذكر المكتب الإعلامي للسيد السيستاني في بيان، أن "سماحة السيد بارك لهم هذه الذكرى العطرة داعياً الله العلي القدير أن يمنّ عليهم بالثبات على ولاء أهل البيت (عليهم السلام) والسير على نهجهم ويديم عليهم نعمة الصحة والأمان". 

وكان مصدر مقرب لمكتب سماحته قال في الخامس من كانون الأول الجاري أن زيارة السيد السيستاني، قد تم إيقافها مؤقتًا ولا توجـد مـدة محددة لذلك حتى الآن" مؤكدا بأن "صحة المرجع الأعلى جـيدة، وهـو في أتـمّ العـناية والرعـاية الإلهـية".
