رجل دين يحذر من "الجهل المعاصر" في مقاربات حقوق المرأة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقد مسؤول رفيع المستوى في منظمة التنمية الإسلامية الإيرانية ما وصفه بـ"الجهل المعاصر" في المقاربات الحديثة لحقوق المرأة، محذراً من أن هذه الآراء تجرد المرأة من كرامتها تحت ستار الحرية.

وتحدث محمدخواه، رئيس الشؤون القرآنية في منظمة التنمية الإسلامية بمحافظة كردستان، عن التطور التاريخي للمواقف تجاه المرأة، قائلاً إن المجتمعات لطالما تذبذبت بين وجهات نظر متناقضة ومتطرفة.

وأضاف: "على مر التاريخ، ظهرت آراء مزدوجة ومتضاربة حول المرأة، تشكلت بفعل النظرة الثقافية للمجتمعات المختلفة". وفي إشارة إلى العصر الجاهلي، الذي يُوصف غالباً بعصر الجهل، قال محمدخاه إن المرأة كانت محرومة من أبسط حقوقها وكرامتها، مشيراً إلى أن ولادة البنات كانت تُعتبر مصدراً للعار، وفي حالات متطرفة، كانت تؤدي إلى دفن المواليد الإناث أحياء. وبالعودة إلى يومنا هذا، جادل بأن عقلية مختلفة، ولكنها لا تقل ضرراً، قد تشكلت. وقال: "اليوم، وبعد مرور قرون، نشهد شكلاً جديداً من الجهل يُعرف بالجهل الحديث. فبذريعة الدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها، يكشف هذا المنظور أجساد النساء بينما يطمس شخصيتهن وكرامتهن وإنسانيتهن الفطرية".