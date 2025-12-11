إقامة ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقامت الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في محافظة النجف الأشرف.

وأقيمت الندوة تحت شعار "لغتنا العربية سيدة اللغات" وبعنوان "جهود أعلام الحوزة العلمية في الحفاظ على اللغة العربية والتأليف فيها" في مجمّع الإمام المرتضى (عليه السلام) بمحافظة النجف، بالتعاون مع مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، وجمعية العميد العلمية والفكرية.

وشهدت الندوة حضور المتولي الشرعي للعتبة المقدسة سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي، وعدد من المسؤولين فيها، وشخصيات أكاديمية ودينية وطلبة الحوزة العلمية.

وتضمنت الندوة كلمة للهيأة العليا لإحياء التراث ألقاها الشيخ محمد حسين بحسون ذكر فيها أنّ "علماءنا الأوائل تنبهوا إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية، ورعاية طرائفها وكشف لطائفها، وذلك اعتقادًا بشرف هذه اللغة، ورفيع كعبها الذي أعلى الله (عزّ وجل) بنيانها حين جعلها كلامه الذي كلّم به الخلق".

وقال مدير المعهد العالي لإحياء التراث التابع للهيأة، الدكتور السيد عبد الحكيم الصافي: إنّ "الندوة شهدت عقد جلسة بحثية ترأسها الشيخ أركان التميمي، نوقشت فيها ثلاثة بحوث: الأوّل بعنوان (التحقيق النحوي عند الأصوليين: العلّامة السيد علي الموسوي البهبهاني نموذجًا)، للباحث السيد أحمد زيد الموسوي من الكويت، وجاء البحث الثاني بعنوان (تعريف علم البيان ووظيفته عند ركن الدين الجرجاني في كتابه الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة) للباحث السيد محمد حسين الموسوي من إيران".

وأضاف "بينما قدّم البحث الثالث الدكتور علي حبيب العيداني من العراق بعنوان (شرح كتاب فروق اللغة للشيخ محمد علي آل عصفور، قراءة في منهج التأليف)، فيما تمّت إزاحة الستار عن هذا الكتاب الذي صدر حديثًا ويقع في مجلدين ويتضمن مباحث لغوية مهمّة".

وتابع الصافي أنّ "إقامة هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء والتركيز على جهود علماء الحوزة العلمية وآرائها، ونظرياتهم اللغوية" لافتًا إلى أنّ "الندوة اختُتمت بتكريم الباحثين المشاركين فيها".

