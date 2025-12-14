عالم أفغاني يحث على وحدة المسلمين من خلال أخلاق النبي(ص) والتزامه(ص) بالقرآن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تحدث شاكري بدخشاني، رئيس المنظمة العلمية والثقافية لأهل بيت النبي محمد (ص) في أفغانستان، عن أخلاق النبي محمد، واصفًا إياها بأنها سمة بارزة أقرّ بها كل من الأصدقاء والأعداء.

وقال السيد بدخشاني: "كان رسول الإسلام معروفًا بأخلاقه الرفيعة بين الصديق والعدو على حد سواء".

وأضاف أنه على الرغم من تعرضه للمضايقات والتعذيب وسوء المعاملة من الأعداء الظالمين والأتباع الضالين، لم يُظهر النبي قط أي ضيق أو استياء. وكان أول من يُسلّم على النساء والأطفال ومن هم تحت سلطته، وعندما أُنيطت به مهمة تبليغ الدين وهداية المجتمع، "لم يُهمل واجبه لحظة واحدة". ووصف السيد بدخشاني النبي بأنه شجاع وثابت، مشيرًا إلى أنه لم يتراجع قط عن القتال. كما أكد على تواضع النبي، قائلاً إنه عاش ببساطة، واعتمد أسلوب حياة الفقراء، ولم يسع قط إلى امتياز أو تفوق لنفسه.