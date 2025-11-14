إصدار كتيب بعنوان "رسائل من كربلاء" عن قيم النهضة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، كُتيّبًا جديدًا بعنوان "رسائل من كربلاء" يتناول قيم نهضة الطف الخالدة.

وقال مدير مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم، الشيخ حسن الجوادي: إنّ "دروس نهضة الطف العظيمة صالحة لكل زمان ومكان، وهي تتطلب من المؤمن تطبيقها على أرض الواقع وترجمتها إلى أفعال، لكي تبقى نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) منارة يهتدي بها التائهون".

وأضاف أنّ "الكُتيّب من إعداد الشيخ أحمد عبد العظيم السعيدي ويحتوي على عشرين رسالة من رسائل نهضة كربلاء، تتنوّع بين أقوال ومشاهد ومواقف ومعان تربوية وأخلاقية، مع بيان كيفية توظيفها وجعلها منهاجًا عمليًّا في الحياة اليومية".

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود المركز في تقديم موضوعات تربوية وأخلاقية يحتاجها الجيل المعاصر، عَبرَ إصدارات ثقافية وموسوعات علمية قيّمة؛ بهدف نشر نهج الأئمة المعصومين الأطهار (عليهم السلام) وتبيان معاني كلماتهم وتطبيقها في المجتمع.

