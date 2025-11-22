إقامة النسخة الثامنة والثلاثين من برنامج (واحة الثقافة) النسوي في كربلاء 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام مركز الثقافة الأسرية التابع لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة، النسخة الثامنة والثلاثين من برنامج (واحة الثقافة).

وقالت مسؤولة المركز السيدة سارة الحفار: إنّ "المركز أقام النسخة الثامنة والثلاثين من برنامج (واحة الثقافة)، الهادف إلى تعزيز الوعي النفسي والثقافي لدى المرأة، والذي أقيم في حسينية السيدة الزهراء (عليها السلام) بمحافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أنّ "خطاب أهل البيت (عليهم السلام) في التواصل يُعد منهجًا يصنع الأثر قبل أن يرفع الصوت، ولذلك نحرص على نقل هذا النهج إلى النساء عَبرَ برامج ميدانية تلامس احتياجاتهن وتدعم استقرار الأسرة وتماسكها".

وقدمت السيدة نبأ الحيدري محاضرة بعنوان (التواصل الأُسري)، استعرضت فيها عددًا من المحاور التي شملت أنواع التواصل، وأثر الأسلوب ونبرة الصوت في تكوين رسائل أكثر وُدًّا، إلى جانب الأسس القرآنية التي تُهذّب لغة الخطاب وتوجهها نحو السكينة والتفاهم، كما طرحت مجموعة من الاستراتيجيات العملية القابلة للتطبيق داخل الأسرة لاحتواء الخلافات وتعزيز الانسجام.

كما تضمّن البرنامج مسابقة معرفية قدمتها السيدة زهراء نعمة، شاركت فيها مجموعة من ربّات البيوت المهتمات بالقراءة القرآنية وتنمية المهارات التواصلية داخل بيئتهن الأسرية.

