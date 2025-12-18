إقامة مؤتمر مكافحة التطرف والتفرقة وترسيخ مبادئ التعايش السلمي في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شاركت العتبة الحسينية المقدسة في مؤتمر رجال الدين الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، برئاسة السيد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، وبمشاركة واسعة من شخصيات دينية وعلمية تمثل مختلف مكونات الشعب العراقي.

وقال ممثل العتبة الحسينية المقدسة، الشيخ علي القرعاوي يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة التطرف العنيف، ونبذ التفرقة والطائفية، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والوحدة المجتمعية، من خلال توحيد الخطاب الديني وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

واضاف إن العتبة مستمرة بالتواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، مشيراً إلى أنه تم خلال المؤتمر تداول العديد من الملفات المهمة ذات الصلة. وأضاف أنه تم طرح مقترح تشكيل لجنة عليا تعنى بدراسة القوانين والتشريعات الإلهية المشتركة، بما يسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والأحكام الدينية.

وأكد القرعاوي أن العتبة الحسينية المقدسة ماضية في طرح الأفكار والمبادرات التي تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ السلم الأهلي، ومواجهة كل أشكال التطرف الفكري، بما يخدم مصلحة المجتمع العراقي ووحدته.

