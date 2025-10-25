الخارجية الإيرانية تدين بشدة الغارات العدوانية التي شنّها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان ومنطقة البقاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ هذه الهجمات هي جريمة إرهابية، مشدداً على ضرورة محاكمة ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة.

وأشار إلى أن "استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب نتيجة الدعم الأميركي الشامل له، إضافة إلى اعتداءاته المتكررة على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية وخرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، دليل واضح على الطبيعة الإرهابية والتوسعية لهذا الكيان".

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في مواجهة انتهاكات هذا الكيان وجرائمه.

وليل أمس، ارتقى لبنانيان وأصيب 4 آخرون في اعتداء صهيوني بغارة جوية استهدفت بلدة عربصاليم في محافظة النبطية.

واستشهد شخصان نتيجة لغارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان ظهراً.

