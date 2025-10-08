الخارجية الإيرانية ترد على البيان المشترك لمجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الادعاءات الواردة في البيان المشترك لمجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي بأنها تدخل غير مناسب وغير مقبول في المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية الإيرانية. وحذر من التدخل المدمر والمثير للانقسام من قبل بعض الدول الأوروبية في شؤون منطقة الخليج الفارسي.

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشكل قاطع، المزاعم التدخلية التي لا أساس لها من الصحة الواردة في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تكرار ادعاء الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتدخل غير المبرر في قضايا الدفاع الإيرانية وكذلك القضية النووية الإيرانية، وحذر من التدخل المدمر والمثير للانقسام من قبل بعض الدول الأوروبية في شؤون منطقة الخليج الفارسي.

وأكد بقوة على سيادة إيران الثابتة وغير المتنازع عليها على الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن تكرار المزاعم التي لا أساس لها في التصريحات السياسية ليس له أي قيمة قانونية ولا يغير الواقع الجغرافي والحقائق التاريخية.

وأدان بقائي السلوك التحريضي لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، والتي بالإضافة إلى دعمها الكامل للكيان الإسرائيلي المجرم باعتباره الحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة، تفرض مصالحها وأهدافها السياسية على الاتحاد بأكمله، وذكّر بأن التدخل غير المناسب للاتحاد الأوروبي في شؤون الخليج الفارسي وبحر عمان لن يساعد في حل الصراعات والمشاكل الداخلية للقارة، بل يوضح فقط سياستهم الخادعة والمثيرة للانقسام تجاه إيران ومنطقة الخليج الفارسي بأكملها.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الادعاءات الواردة في البيان المشترك لمجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية بأنها تدخل غير مناسب وغير مقبول في المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية الإيرانية، وأشار إلى: "إن الأطراف التي، من ناحية، من خلال شراء وبيع مئات المليارات من الدولارات من مختلف أنواع الأسلحة، تحول منطقتنا إلى ترسانة كبيرة من الأسلحة التدميرية الأكثر تطوراً، ومن ناحية أخرى، من خلال التقاعس عن العمل ضد هيمنة كيان إبادي وعدواني أو من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي الشامل لتلك المنطقة، قد عرضت غرب آسيا لحروب لا نهاية لها، ليس لديها أي صلاحية للتعليق على القدرات الدفاعية الذاتية والمحلية للأمة الإيرانية".

