الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية ضد إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أجاب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن أسئلة الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وقال بقائي بشأن اعتراف ترامب بدور مباشر لأمريكا في الهجوم على إيران: هذا أحد أحدث الأدلة والشواهد الواضحة على مشاركة الولايات المتحدة في العدوان العسكري على إيران. لم يكن لدينا أي شك في أن أمريكا كانت شريكة فعليًا، ثم دخلت رسميًا بعد ذلك. ولكن حين يعترف رئيس الولايات المتحدة بصراحة بأنه كان يتولى القيادة الكاملة ويُكذِّب بوضوح ادعاء وزير الخارجية الأمريكي، فإن هذا اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية. وقد قمنا فورًا بتسجيل هذا الادعاء من قبل رئيس الولايات المتحدة كوثيقة لدى الأمم المتحدة، ومن المؤكد أن هذا الاعتراف سيكون أحد أدلة إدانة أمريكا على الاعتداء في أي محكمة. نحن ندرس كل الإمكانات المطروحة لرفع دعوى ضد الولايات المتحدة.

السفراء الجدد لإيران في الدول الأخرى

وعن الأخبار المتداولة حول انتقاله إلى الأمم المتحدة وأخبار السفراء الجدد، قال: اختيار السفراء له آلية واضحة. السفير ممثل للنظام والسيادة، ولذلك يتم اختيار المرشحين بالتنسيق بين وزارة الخارجية وسائر الأجهزة. تم اختيار السيد فتح علي سفيرًا للهند والسيد طالبي‌ فر سفيرًا لكوريا الشمالية. أما فيما يخص الأخبار الأخرى المتعلقة بإيطاليا وروسيا فالإجراءات مستمرة. في ما يتعلق بروما، العملية أصبحت جدية وسنعلن فور تأكيدها، وأنا كذلك موجود في خدمتكم. طالما أن الوزير يرى ذلك مناسبًا، سأواصل هذه المسؤولية بقوة.

غروسي يجب أن يبتعد عن التصريحات السياسية

وقال بقائي بشأن تصريحات غروسي الأخيرة حول إيران والمحادثات بين إيران والوكالة: المدير العام نفسه صرّح في مقابلاته أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا يوجد أي دليل على انحرافه. ما طالبنا به هو أن يدلي بتصريحاته دائمًا في إطار مهامه، وما زلنا نطالب بأن يبتعد عن التصريحات السياسية.

الادعاء الأمريكي ضد إيران في المكسيك

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية على الادعاء الأمريكي ضد إيران في المكسيك قائلًا: رأينا هذا الادعاء سخيفًا إلى حدٍّ لا يحتاج حتى إلى تعليق من المتحدث الرسمي. إنه ادعاء لا أساس له وسخيف. يكفي أن ننظر إلى النماذج السابقة، مثل الادعاء الذي طُرح في أستراليا وأدى إلى تخريب العلاقات بين إيران وأستراليا. وقد أعلن المسؤولون الأستراليون أن أياً من الحوادث لم تكن مرتبطة بإيران، ورغم ذلك استمروا في طرح الادعاء. وفي موضوع المكسيك اتبعوا الأسلوب نفسه، وسببه الانتقام من موقف المكسيك في اعتراضها على الإبادة في غزة. كل هذه القضية كانت ملفّقة بالكامل.

جلسة مجلس الحكّام المقبلة و ملفّ إيران

وقال بشأن الجلسة المقبلة لمجلس الحكّام وملفّ إيران ورغبة فرنسا في التفاوض مع إيران: إبداء الرغبة لا يكفي، ويجب أن يُظهروا جديتهم. أحد موضوعات جلسة مجلس الحكّام سيكون البرنامج النووي الإيراني. نعتقد أن الدول الأوروبية الثلاث ربما تتخذ إجراءً هنا في سياق تحركها في مجلس الأمن. ممثلنا في فيينا على تواصل مع الأعضاء.

انعقاد الاجتماع القانوني المرتقب حول العدوان على إيران

قال بقائي بشأن الاجتماع القانوني المرتقب حول العدوان على إيران: سيُعقد هذا الاجتماع يوم الأحد، وستشارك فيه دول مختلفة. سيتركز النقاش على الهجمة الأمريكية والصهيونية ضد البرنامج النووي الإيراني، كما ستُناقش قضايا أخرى. نحن نقوم بعمل دولي لجذب انتباه المجتمع الدولي. الإجراء الأمريكي والصهيوني لم يكن فقط ضد دولة مستقلة، بل كان مساسًا بأساس الحياة المشتركة. شهدنا مثالًا على هيمنة الأحادية. هذا الموضوع يشكل هاجسًا للمجتمع الدولي والدول.

رفع العقوبات شرط إيران في أيّ تفاوض مع الغرب

وردّ على تصريحات ترامب بشأن طلب إيران رفع العقوبات، قائلًا: رفع العقوبات مطلب مشروع لإيران وليس منّة تقدّمها أمريكا. لقد جرى انتهاك حق خلال العقود الماضية، والعقوبات جريمة ضد الإنسانية وهذا أمر واضح. نحن دائمًا قلنا إنه مقابل إجراءات بناء الثقة بشأن البرنامج النووي يجب رفع العقوبات المفروضة، ولا حاجة لطرح ذلك مباشرة أو عبر قنوات أخرى. رفع العقوبات شرط إيران في أي مفاوضات مع الغرب.

تصريحات الأمين العام للناتو تهرّبٌ سخيف

قال بقائي بشأن ادعاءات الناتو ضد إيران وروسيا والصين: لا شك في أن إيران تُعدّ قوة معتبرة وحازمة في الدفاع عن أمنها وسلام المنطقة. كل ما يفعلونه بأنفسهم يتهمون الآخرين بفعله. انظروا من الذي ينتهك حقوق الإنسان: إيران أم الناتو؟ خلال العام الماضي أصبح نهج خرق القانون وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة نمطًا متكررًا. تصريحات أمين عام الناتو تهرّبٌ سخيف.

الاستغلال الأداتي لحقوق الإنسان أصبح شائعًا

قال المتحدث باسم الخارجية بشأن نشر تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا وبريطانيا: وزارة الخارجية مكلفة بتقديم التقرير سنويًا. ولكن لماذا هاتان الدولتان؟ لأنهما تدّعيان حقوق الإنسان وتستخدمانها كأداة لتهديد وترهيب الدول الأخرى. الاستغلال الأداتي لحقوق الإنسان أصبح شائعًا على المستوى الدولي، وإعداد هذه التقارير توعوي للرأي العام ويمكن استخدامها كوثيقة موثوقة في المؤسسات. سنوزّع هذه الوثائق بين الدول في جنيف.

التدخلات الأمريكية في العراق ضارّة بلا شك

قال بشأن سيادة بغداد المستقلة وانتخابات العراق: هذه الانتخابات مهمّة، وأي تدخل خارجي مرفوض ومُدان من قبل الشعب والحكومة في العراق. التدخلات الأمريكية ضارّة بلا شك، والسوابق تثبت أن تدخل أمريكا في أي دولة كان دائمًا ضد مصلحة تلك الدولة وضد أمن المنطقة بأسرها.

اجتماع محافظي دول ساحل قزوين في رشت

وفي سؤال وكالة تسنيم بشأن اجتماع محافظي دول ساحل قزوين، قال بقائي: سيُعقد هذا الاجتماع لأول مرة في رشت. طُرح هذا الاجتماع بمبادرة من إيران وتمت الموافقة عليه من قبل الدول الساحلية الخمس، وستشارك فيه دول ساحل بحر قزوين. كما ستشارك عدة محافظات أخرى من بلادنا.

هذا الاجتماع يُعقد في إطار تعزيز التعاون بين دول ساحل بحر قزوين، ونهدف إلى تمكين الدول من إنشاء الروابط والاتصالات. وسيُفتتح الاجتماع من جانبنا على مستوى وزير الخارجية ووزير الداخلية. ومن الدول الأخرى سيشارك تسعة أقاليم من الدول الساحلية.

وضع السجين الإيراني–الأرمني في بريطانيا

قال بشأن وضع السجين الإيراني–الأرمني في بريطانيا: اطّلعنا على الرسالة التي وجهها النواب الممثلون لمواطنينا الأرمن إلى المسؤولين البريطانيين. هذا المواطن الأرمني معتقل منذ سنوات طويلة في سجون بريطانيا. كان من المفترض أن يُفرج عنه عام 2011 لكن السلطات البريطانية امتنعت عن ذلك بذريعة مختلفة. وضعه حاليًا غير جيد، وقد طلبنا الإفراج عنه في أسرع وقت. نأمل أن تمهّد الجهات البريطانية، نظرًا لوضعه الحالي، للإفراج عنه. نحن لن ندّخر أي جهد لإنقاذ حياة هذا المواطن الإيراني.

زيارة غريب آبادي إلى السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية عن زيارة غريب آبادي إلى السعودية: مسار العلاقات مع السعودية كان متناميًا وإيجابيًا. كلا الطرفين عازمان على استمرار هذا المسار الإيجابي. زيارة السيد غريب آبادي تأتي في هذا السياق.

انضمام كازاخستان إلى اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

وردّ على انضمام كازاخستان إلى ما يُسمّى اتفاق إبراهيم، قائلًا: نحن نعتقد بشكل عام أن نظامًا يرتكب إبادة جماعية مستمرة وأفعالًا عدوانية ضد الدول لا يستحق أيّ اعتراف أو تطبيع. المبدأ برمّته مرفوض من وجهة نظرنا. ومع ذلك، نعلم أن لدى كازاخستان علاقات مع هذا الكيان منذ أكثر من ثلاثة عقود، وإعلان هذا الموضوع هو في جانب منه محاولة لإظهار أن الكيان الصهيوني غير معزول. وأمريكا من خلال هذه الخطوات الاستعراضية تسعى إلى مواصلة الإبادة في غزة.

الهجوم على سفينة صيد إيرانية في الصومال

قال بقائي بشأن التقرير حول الهجوم على سفينة صيد إيرانية في الصومال: تلقّينا مثل هذا التقرير. تلك منطقة غير آمنة.

الأمريكيون كانوا طوال هذه السنوات يسعون لإلحاق الضرر بإيران

وردّ بشأن التقارير حول علاقة إيران وأمريكا وتجاهل الماضي، قائلًا: هذا الموقف لا يعود إلى توتر طويل فحسب، بل إلى تجربة طويلة لإيران في علاقتها مع أمريكا. هذه التجربة لا تقتصر على خمسة عقود. بالتأكيد نتصرف وفقًا لتجارب الماضي. هذه الرؤى التي تُطرح بشكل أحادي وتتجاهل أداء إيران، هي تجاهل للحقائق القائمة. لا يمكنكم تجاهل أن أمريكا ارتكبت جريمة ضد إيران وتتباهى بها باستمرار. إيران خلال عملية التفاوض تعرضت للاعتداء، وباعتراف أمريكا تبيّن أن لها دورًا مباشرًا. لقد قالوا إنهم كانوا يتدربون على ذلك منذ 22 عامًا، وهذا يدل على أنهم كانوا طوال هذه السنوات يسعون لإلحاق الضرر بإيران.

الانتخابات في العراق شأن داخلي

وقال المتحدث باسم الخارجية ردًا على تصريحات وزير الخارجية العراقي بشأن العلاقات مع إيران: إن الجار الكبير يعرف كيف يحل مشكلاته مع الآخرين. علاقتنا مع العراق ودّية، ونحن على ثقة بأن العلاقات ستستمر ودّية مهما كانت نتائج الانتخابات. الآن هناك أجواء انتخابية، وموقفنا واضح: الانتخابات في العراق شأن داخلي.

تراجع مستوى العلاقات مع أستراليا

وبشأن نشاط السفارة الإيرانية في أستراليا، قال: مستوى العلاقات تراجع، والقسم القنصلي ما زال يعمل. وقد أُبلغنا بأن أنشطة السفارة ستستمر عبر ترتيبات أخرى.

موضوع نزع سلاح حزب الله

قال بقائي حول نزع سلاح حزب الله: الدفاع عن بلدٍ والدفاع في مواجهة شرور الأطراف الأخرى حق ومسؤولية. هذا قرار يعود لكل دولة ومجتمع. لا بد للدول أن تقوي نفسها وألا تسمح للآخرين بفرض رغباتهم عبر وسائل أخرى.

الرد على تصريحات ترامب بشأن رغبة إيران في التفاوض

وفي الرد على تصريحات ترامب حول رغبة إيران في التفاوض، قال: هم يفعلون العكس دائمًا؛ يعلنون أنهم يريدون بينما لا يريدون فعليًا، وقد أثبتوا في الممارسة أنهم لا يمتلكون أي حسن نية.

الالتزام بالـNPT والتعاون مع الوكالة

وعن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: ما دمنا أعضاء في معاهدة عدم الانتشار فنحن على دراية بالتزاماتنا. الأسبوع الماضي قام مفتشو الوكالة بزيارة عدة مواقع نووية، منها مفاعل طهران البحثي. وبخصوص المواقع الأخرى، فإن المسار واضح، وأي طلب من الوكالة يُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. نحن بعد الهجوم في ظروف غير طبيعية، وعلى الوكالة أن تضع هذا في اعتبارها. لقد توصلنا في القاهرة إلى اتفاق للتعاون، لكن الطرف الذي يستحق اللوم هو الأوروبيون الذين فعّلوا آلية الزناد.

وساطة إيران بين أفغانستان وباكستان

وعن وساطة إيران بين أفغانستان وباكستان، قال: نحن قلقون جدًا من أي تصعيد. ليس فقط بسبب الجوار، بل لأن البلدين مسلمان وبينهما علاقات تاريخية معنا. منذ بداية التوتر دعونا الطرفين إلى ضبط النفس. وفي آخر التطورات أجرى وزير الخارجية اتصالات مع نظيريه الأفغاني والباكستاني. أكدنا استعداد إيران لحل المشكلة ومنع التصعيد، وإذا كانت الأطراف جاهزة فلن نألو جهدًا لتحسين الوضع.

وجود انقسام في المجتمع الأمريكي

وفي تعليقه على انتخاب ممداني عمدةً لنيويورك، قال: الانتخابات الأمريكية شأن داخلي. لكن الرسائل التي عكستها الانتخابات لافتة. أحدها أن الرأي العام الأمريكي ساخط بشدة على سياسات حكومته تجاه المنطقة والكيان الصهيوني. الأمريكيون لا يريدون أن تُستنزف مواردهم لدعم نظام يرتكب إبادة جماعية. هناك نوع من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.

الوجود الأمريكي في سوريا غطاء للنهب وزيادة الفوضى

وعن طلب أمريكا إرسال قوات إلى دمشق، قال بقائي: قلنا دائمًا إن أي وجود عسكري أمريكي لا يجلب إلا عدم الاستقرار والمزيد من انعدام الأمن. وجود أمريكا في سوريا كان غطاءً لنهب البلاد وزيادة الفوضى. والآن أيضًا من الواضح أن هذا الوجود لن يحقق أي أمن.

النشاط الدبلوماسي المحلي لوزارة الخارجية

قال المتحدث باسم الخارجية حول نشاط الدبلوماسية المحلية للوزارة: إن مهمة الخارجية تسهيل التبادلات التجارية بين البلاد وشركائها التجاريين. نحن نساعد في التعرف على قدرات المحافظات وتمكينها من التواصل عبر الحدود. هذا واجبنا، وفي اجتماعي شيراز ومشهد جمعنا كل الأطراف المنخرطة في العملية الاقتصادية وساعدنا في إيجاد آليات لتيسير الأنشطة الاقتصادية.

اتصال ماكرون وبزشكيان والعلاقات مع الدول الأوروبية

وعن الاتصال بين الرئيسين ماكرون وبزشكيان والعلاقات مع أوروبا، قال: لم نحصر التفاعلات الدبلوماسية في القضية النووية فقط، ولدينا علاقات دبلوماسية قائمة. في مجالات متعددة يستمر التواصل. تحدّث الرئيسان حول موضوعين، ومن الطبيعي أن يشدد الأوروبيون على المفاوضات، لكن الحكم يكون بالأفعال. نحن بحاجة لرؤية حسن نية عمليّ من الأوروبيين، فبالكلام فقط لا يمكن الدخول في مسار تفاوضي.

تمديد حالة الطوارئ ضد إيران من قبل أمريكا

وردًا على تمديد واشنطن حالة الطوارئ ضد إيران، قال: هذا أمر غير استثنائي بل ممارسة متكررة. وهو يعني فقط أن الساسة الأمريكيين، مهما اختلفت توجهاتهم، متفقون على العداء للشعب الإيراني.

العقوبات ضد إيران والمساعي لرفعها

وحول العقوبات والسعي لرفعها، قال بقائي: نحن بالتأكيد ندرك الأضرار والخسائر الناتجة عن العقوبات الظالمة. ولهذا لم ندّخر أي جهد في استخدام الأدوات الدبلوماسية لإنهاء العقوبات. وفي الوقت نفسه، تحسين الوضع المعيشي مسؤولية حكومية تتطلب تعاون كل الأجهزة. وقد وضعنا توقعات واستعدادات لمواجهة هذه الظروف.

الدبلوماسية المحلية جزء من سياسة الجوار

وعن الانتقادات بخصوص انخراط الوزير في شؤون داخلية، قال: لا يوجد أي تناقض. الوزارة تعمل دوليًا، والدبلوماسية لا تُدار فقط عبر الوزير، فلدينا جهاز كبير يقوم بمهامه. لا يجب النظر إلى الدبلوماسية المحلية كعمل داخلي، فهي جزء من سياسة الجوار.

تسجيل ميثاق كوروش في اليونسكو واستعادة التراث

وفي شأن تسجيل ميثاق كوروش في اليونسكو، قال: من الطبيعي أن لإيران الدور الأساسي. قُدم الملف بقيادة إيران وتم تسجيله بالإجماع كوثيقة عالمية. هذا إنجاز مهم لنا. أما جهود استعادة الآثار التاريخية من الخارج، فهي مساعٍ مستمرة. وقد أعيد جزء منها خلال زيارة الرئيس الأخيرة لنيويورك. واليوم في سمرقند تم اعتماد مقترح إيران لعودة الآثار المهرَّبة.

أمريكا تدعم نظامًا إرهابيًا في منطقتنا

وعن اتهامات أمريكا لإيران وحزب الله، قال بقائي: هذه ممارسة أمريكية ممتدة. أمريكا تدعم نظامًا إرهابيًا في منطقتنا وتتهم كل من يتحرك وفق مصالحه. هذه الاتهامات بلا أي أساس قانوني.