بقائي: جرائم الكيان الصهيوني في غزة ترقى إلى "إبادة جماعية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في منشور على منصة إكس، في إشارة إلى التقرير الأخير للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصف جرائم الكيان الصهيوني في غزة بأنها "إبادة جماعية": "في الأول من سبتمبر/أيلول من هذا العام، أكد ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا آنذاك، في رسالة إلى رئيس لجنة التنمية الدولية في برلمان بلاده، أن الكيان الصهيوني لم ترتكب إبادة جماعية. وجاء في الرسالة: "وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، لا تُرتكب جريمة الإبادة الجماعية إلا عندما يكون هناك "نية محددة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا"، ولم تستنتج الحكومة أن الكيان الصهيوني تتصرف بمثل هذه النية".

والآن: إن لجنة التحقيق المستقلة في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة القاضية الشهيرة نافي بيلاي، لا تدع مجالاً للشك في طبيعة الجرائم والفظائع المرتكبة في غزة؛ فقد خلصت اللجنة، في تحليل قانوني من 72 صفحة للحقائق والأرقام، إلى أن الكيان الصهيوني ترتكب إبادة جماعية في غزة.

"تخلص اللجنة إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية كانت ولا تزال لديها نية إبادة جماعية لتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كلياً أو جزئياً".

يجب على مؤيدي نظام الإبادة الجماعية والمدافعين عنه تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والكف عن مشاركتهم وتواطؤهم في إبادة الفلسطينيين".

